Абакан, , 07:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждён 31 случай заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 5401. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в республиканском правительстве.

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За сутки выздоровели восемь жителей Хакасии. С 1 января коронавирус в республике победили 4955 человек.

На сегодняшний день амбулаторное лечение проходят 144 человека, в стационарах находится 121 пациент. Два человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, 23 мая в Хакасии выявили 29 носителей коронавируса, выздоровели два человека.

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