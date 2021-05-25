Подгорица, , 00:34 — REGNUM Соединенные Штаты всегда будут присутствовать в Черногории в качестве союзника и партнера, как это было в течение последних 15 лет независимости, заявил в интервью черногорскому телеканалу RCTG заместитель помощника госсекретаря Мэтью Палмер. Палмер подчеркнул, что Вашингтон хочет, чтобы Черногория продолжала вносить вклад в Североатлантический альянс. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

«Это были замечательные 15 лет, и я поздравляю Черногорию и ее граждан с 15-летием независимости. Соединенные Штаты присутствовали с самого начала в качестве сильного партнера республики Черногория и ее народа. Я могу отметить некоторые значительные успехи. Значительным достижением является то, что Черногория стала 29-м членом НАТО. Еще одним огромным успехом стал статус кандидата на членство в Европейском союзе, который твердо стоит на пути к возможному вступлению в ЕС. Тогда построение сильного, живого многоэтнического демократического общества — это все подтверждение стремления общества к прогрессу в направлении стабильного, процветающего и европейского будущего. Соединенные Штаты будут присутствовать на каждом этапе в качестве партнера», — указал Палмер.

Он отметил, что США как союзник и партнер, будет всегда присутствовать, а этой стране, и в хорошие времена, и в плохие.