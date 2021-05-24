Чебоксары, , 07:36 — REGNUM Дело 43-летнего чебоксарца, который убил ножом заступившегося за девушек горожанина, рассмотрел суд апелляционной инстанции. Подсудимый вину признал частично, ссылаясь на то, что у него было умысла никого убивать, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Речь идёт о резонансном преступлении, которое было совершено поздней ночью в апреле 2020 года в одном из дворов Чебоксар. Правоохранители установили, что 43-летний фигурант уголовного дела, возвращаясь в пьяном виде домой, заметил группу девушек и стал приставать к ним, кидая в них пустые бутылки, ругаясь и демонстрируя ножи. Когда девушки стали расходиться, он начал преследовать одну из них — на крики о помощи откликнулся мужчина, вступившись за горожанку и пытаясь пресечь преступление.

Следствие установило, что в ответ преступник набросился на него, нанеся несколько ножевых ранений, которые оказались смертельными. Злоумышленника задержал знакомый погибшего, который удерживал его до приезда полиции.

Нападавшего признали виновным в убийстве, покушении на убийство и назначили 18 лет лишения свободы в колонии строго режима с ограничением свободы на два года.

«Подсудимый вину в совершенном преступлении признал частично, отмечая, что не имел умысла никого убивать. Он обжаловал приговор, указывая, что именно в его действиях содержались признаки необходимой обороны, поскольку именно потерпевший первый стал совершать в отношении него агрессивные действия», — говорят в прокуратуре Чувашии.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, погибший от рук преступника чебоксарец, защитивший девушек ценой собственной жизни, посмертно удостоен двух наград. Указом президента Владимира Путина он награждён медалью «За спасение погибавших», а решением председателя СКР Александра Бастрыкина — медалью «Доблесть и отвага», которая вручена супруге погибшего. Награды он удостоен за мужество, самоотверженность и отвагу при защите граждан от вооружённого преступника.