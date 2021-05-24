Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Ослабление американского военного присутствия на Ближнем Востоке может привести к усилению России и Китая в этом регионе. Об этом 24 мая сообщает агентство Associated Press со ссылкой на командующего Центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Ф. Макензи.

Маккензи отметил, что Ближний Восток является точкой противостояния крупнейших держав мира. По словам генерала, в случае, если влияние США в регионе ослабнет, образовавшийся «вакуум» будут заполнять Россия и Китай.

По мнению Маккензи, Москва и Пекин расширят своё влияние в Персидском заливе. Кроме того, американский военачальник предположил, что Россия и Китай активно займутся продажей оружия в регионе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рейкьявике дали положительную оценку диалогу по Афганистану.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Лавров и Блинкен положительно оценили диалог по Афганистану