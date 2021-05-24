Новосибирск, , 07:32 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников за 2020 год заработал 5 047 662,48 руб. Годом ранее — 6 056 716,07 руб. Таким образом его доходы за год упали на миллион рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: У новосибирского губернатора снизился годовой доход

При этом супруга главы региона за 2020 год заработала 1 706 241,32 руб., что в 36 раз превышает её доход за 2019 год, когда она задекларировала 46 872,42 руб.

В собственности Андрея Травникова находится автомобиль Volkswagen Tiguan, две квартиры (40 кв.м. и 122,3 кв.м.), ещё две квартиры (135 кв.м. и 126 кв. м.) у него в пользовании, а также три гаражных бокса.

У супруги в пользовании находятся три квартиры, в собственности — доля в квартире площадью 122 кв. м.