Пермь, , 07:29 — REGNUM В Пермском крае избрана мера пресечения для школьника, который совершил вооруженное нападение на педагога в школе. Старшеклассник отправлен под стражу на два месяца, сообщают СМИ.

Адвокаты подростка ходатайствовали о домашнем аресте. Однако суд отклонил просьбу защитников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая в лицее №1 Березников ученик десятого класса напал с ножом на учителя физики. Педагог получила ранение в области шеи. Женщину доставили в березниковскую больницу, а впоследствии служба санавиации транспортировала пациентку в Пермь. По факту покушения на убийство учителя возбудили уголовное дело.

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