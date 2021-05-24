Абакан, , 07:21 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии зафиксирован спад воды на всём протяжении реки Абакан. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

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Продолжаются работы по ликвидации последствий паводка и оценке ущерба. На утро 24 мая в Хакасии уровень воды в реке Абакан в районе города Абазы составляет 312 см (падение за сутки на 19 см). В районе города Абакана уровень реки упал на 96 см, в настоящее время он составляет 469 см. По оценкам специалистов, ситуация стабилизируется, однако на ближайшие сутки прогноз неблагоприятен. Экстренные службы находятся в полной готовности на случай ухудшения ситуации.

В Хакасии остаются подтопленными 468 приусадебных участков, 156 домов, 20 дачных участков. В Таштыпском районе повреждён бревенчатый автомобильный мост, проехать можно на технике повышенной проходимости. Ремонт обещают начать после стабилизации паводковой обстановки.

Воду с подтопленных участков откачивают с помощью мотопомп и пожарных насосных станций. Продолжается укрепление и отсыпка дамб. Проводится оценка ущерба от паводка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Хакасии из-за паводка был объявлен режим ЧС регионального уровня.

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