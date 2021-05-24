Оренбург, , 07:19 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер за 2020 год задекларировал доход в размере 12 682 518 рублей. Стоит отметить, годом ранее глава региона отчитался о 202 154 500 рублях.

Паслер владеет двумя земельными участками (936 кв. м и 1929 кв. м), домом (551,1 кв. м) и иным недвижимым имуществом (177,(кв.м). В пользовании имеет квартиру (267,3 кв. м) и комнату в гостинице. Также на губернатора оформлен транспорт: два прицепа к легковому автомобилю и снегоход Ski-Doo.

Напомним, после отставки Юрий Берга в марте 2019 года Денис Паслер был назначен врио губернатора Оренбургской области, а в сентябре этого же победил на губернаторских выборах.

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