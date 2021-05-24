Якутск, , 07:22 — REGNUM В Якутии активно продолжается вакцинация от коронавируса — мобильные пункты открываются в крупных торговых сетях и оптовых базах. Всего поступило 196 084 дозы вакцины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 24 мая получили первую прививку от COVID-19 143 568 человек, в том числе 34 893 человека старше 60 лет. Полный курс завершили 104 443 человека, в том числе 26 117 пожилых.

Использовано 73,3% от общего объёма поступившей вакцины.

Маломобильные и нетранспортабельные жители республики могут привиться на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, получившие вакцину от коронавируса граждане легче перенесут COVID-19, если всё-таки заразятся, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.