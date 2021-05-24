Южно-Сахалинск, , 07:08 — REGNUM На Сахалине произошло очередное повышение цен на топливо. Как пишет телеграм-канал «Стоит», это уже шестое скачек цен с начала 2021 года.

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На все виды топлива увеличилась стоимость на заправках «Роснефти». Так, литр АИ-98 подорожал на 60 копеек до 58,35 рубля. В январе бензин этой марки стоил в островном регионе на заправках «Роснефти» 55,05 рубля. АИ-95 подскочил в цене на 40 копеек. Литр бензина этой марки отпускается с АЗС по 50,2 рубля (январь — 48,6 рубля). Литр бензина АИ-92 прибавил в цене также 40 копеек и теперь стоит 48,5 рубля (январь — 46,9). Дизтопливо подорожало на 40 копеек и отпускается по цене 57,25 рубля за литр (январь — 55,8 рубля).

«Региональные власти открыто не реагируют на это. То ли потому, что считают это бесполезным занятием, то ли потому, что подорожание бензина и соляры делает газ более привлекательным топливом для автомобилей. А газификация автотранспорта, как мы знаем, задача для властей приоритетная. Правда, пока народ будет раскачиваться и переводить свои машины на газ, дорогие бензин и соляра будут отражаться на стоимости товаров и услуг», — написали авторы телеграм-канала.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 11 по 17 мая выросла на две копейки и достигла 47,71 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).