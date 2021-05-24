Хабаровск, , 07:15 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв 23 мая провёл заседание краевого координационного совета по делам ветеранов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Отмечается, что в числе мер поддержки ветеранов — ежемесячная денежная выплата, предоставление жилых помещений, компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг и ряд других.

Ежегодно ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим узникам концлагерей, детям войны производится единовременная денежная выплата. С этого года стандартные суммы были увеличены и составили от 1 тыс. до 10 тыс. рублей. Суммы выплат будут увеличивать каждый год.

Специалисты заверили, что на данный момент в регионе нет жилищных вопросов у ветеранов — все, кто стоял в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечены жильем. Также более 1,6 млн рублей из краевого и муниципальных бюджетов в этом году направлено на ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены жильём.