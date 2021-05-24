Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 07:00 — REGNUM Альпинист скончался от сердечного приступа во время восхождения в составе группы на гору Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом 23 мая сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Группа альпинистов из города Пятигорска в составе четырёх человек вышла на восхождение горы Эльбрус. Отмечается, что альпинисты зарегистрировались в МЧС в соответствии с правилами. У одного из спортсменов произошло резкое ухудшение самочувствия и он скончался на месте, предположительно, от сердечного приступа.

Для транспортировки тела погибшего были задействованы четыре человека и одна единица техники. В 02:02 мск 24 мая спасатели доставили тело погибшего на поляну Азау и передали следственно-оперативной группе. Причины и обстоятельства гибели альпиниста устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении туристки из Красноярского края, получившей травмы при восхождении на Эверест.

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