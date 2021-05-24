Орск, Оренбургская область, 24 мая, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области возле дома №1 по проспекту Гагарина в кювет опрокинулся автокран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП с участием автокрана

На место выезжала бригада скорой помощи. Пострадавших нет. Автокран получил механические повреждения.

По акту автоаварии проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.