В Оренбуржье опрокинулся автокран
Орск, Оренбургская область, 24 мая, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Орске Оренбургской области возле дома №1 по проспекту Гагарина в кювет опрокинулся автокран, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.
Пресс-служба УМВД по Оренбургской области
ДТП с участием автокрана
На место выезжала бригада скорой помощи. Пострадавших нет. Автокран получил механические повреждения.
По акту автоаварии проводится проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.