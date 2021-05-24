Якутск, , 06:55 — REGNUM Арбитраж Якутии 21 июня 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск, поданный к золотодобывающей компании — ООО «Север Золото». Истцом с претензиями на сумму более 507 млн рублейвыступает иностранная компания, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан кипрской фирмой «Винпег Финанс Лимитед» 13 мая, а 20 мая стало известно, что дело принято судьей Подколзиной. Сумма претензий истца — 507 245 816,88 рубля. Временным управляющим предложен Егор Батовский — член ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Также истец просит включить в третью очередь кредиторов требование в размере 5 000 000 долларов США основного долга, 1 825 159 долларов США процентов за пользование займом по состоянию на 30 сентября 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в октябре 2010 года для добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Директор — Владислав Ворошилов, но есть пометка в выписке о недостоверности сведений. Владелец — ООО «Альчанец», которое работает в той же сфере и с мая 2019 года является банкротом. Владелец ООО «Альчанец» с долей 99% Елена Белоусова, и 1% у Константина Рогожкина.