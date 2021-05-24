Омск, , 06:45 — REGNUM В Омске перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, обвиняемая в оказании детям услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 24 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

Расследование уголовного дела в отношении бизнес-леди завершено. По данным следствия, с 2018 года женщина занималась аттракционами для детей в Омске. У неё был батутный парк, расположенный в одном из городских кинотеатров.

Как уточнили в ведомстве, в нарушение требований ГОСТ и техрегламента предприниматель не обеспечила выполнение требований безопасности аттракциона и обучение инструкторов. В результате 2 сентября 2019 года четырёхлетняя девочка, прыгая на батуте, столкнулась с другим ребёнком и сломала ногу. Оказалось, что девочке никто не рассказал о правилах безопасного поведения на аттракционе.

Бизнес-леди не признала вины и отказалась от дачи показаний. Расследование завершено, уголовное дело готовится к передаче в суд.

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