Токио, , 06:43 — REGNUM Крупнейший центр вакцинации от COVID-19, в котором смогут привиться до десяти тысяч человек в день, открылся в столице Японии, городе Токио. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба минздрава страны.

Вакцинация будет проводиться по предварительной записи, в настоящее время приоритет отдан людям старше 65 лет. Отмечается, что за два дня на вакцинацию записались около 50 тысяч человек.

При этом всех желающих пройти вакцинацию от COVID-19 развели во времени, чтобы не создавать очередей. В центре работают множество сотрудников, которые помогают сориентироваться гражданам в центре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Японии рассматривают возможность продления режима чрезвычайной ситуации в связи с угрозой коронавируса во всех девяти префектурах страны.

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