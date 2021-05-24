Южно-Сахалинск, , 06:34 — REGNUM Теплоход «Адмирал Невельской» 22 мая отправился из Корсакова в свой первый технический рейс. 24 мая он пришвартовался в порту Южно-Курильска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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После своей первой остановки в техническом рейсе теплоход отправится на Шикотан и Итуруп.

Уже в июне «Адмирал Невельской» начнёт перевозить пассажиров по маршруту Корсаков — Кунашир — Шикотан — Итуруп — Корсаков.

В июле-августе на Сахалин прибудет ещё одно новое судно «Павел Леонов».

Как сообщало ИА REGNUM, новое грузопассажирское судно «Адмирал Невельской» 26 апреля прибыло в порт Корсаков на Сахалин. Оно стало первым судном, которое специально построили для Сахалина на Невском судостроительно-судоремонтном заводе.