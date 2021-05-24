Манагуа , , 06:31 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи на территории Никарагуа. Об этом 24 мая сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 01:37 мск, эпицентр находился в акватории Тихого океана у побережья страны, в 63 км к северо-западу от города Масачапа (население около пяти тысяч человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 35 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях инфраструктуры не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое произошло на территории Никарагуа,

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