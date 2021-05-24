Красноярск, , 06:28 — REGNUM Жителей Красноярского края предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, днём 24 мая в южный районах края местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Порывы северо-западного ветра будут достигать 15−20 м/с, местами прогнозируются шквалистые усиления ветра до 24 м/с.

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По данным синоптиков, в Туруханском районе края ожидаются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с. Порывистый ветер прогнозируется и в Эвенкии (15−17 м/с). В центральных районах Красноярского края местами ожидаются грозы, возможен град. Прогнозируются порывы северо-западного ветра 15−20 м/с, местами ветер усилится до 24 м/с.

На юге Таймырского муниципального района порывы южного ветра достигнут 15−20 м/с.

Кроме того, 24 мая сохраняется опасность схода лавин в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы.