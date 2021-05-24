Новосибирск, 24 мая, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Согласно декларации за 2020 год мэр Новосибирска Анатолий Локоть заработал 4 204 970,76 рубля. Это на полмиллиона рублей больше, чем годом ранее (3 631 941,90 рубля — в 2019 году), передаёт корреспондент ИА REGNUM

Kprfnsk.ru Анатолий Локоть за трибуной

Отметим, что за 2018 год Локоть заработал 3,281 млн рублей, в 2017 году — 3,142 млн рублей.

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В собственности у главы Новосибирска квартира площадью в 34,4 квадратного метра.

Доход его супруги в 2020 году составил 1 335 032,26 рубля, в 2019 году 1 556 841,37 рубля. В собственности у неё две квартиры (105 и 59 квадратных метров).