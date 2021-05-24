Анадырь, , 06:37 — REGNUM На Чукотке в одном из труднодоступных сёл — в селе Лаврентия, построят закрытый ледовый каток с хоккейной коробкой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе правительства округа.

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Каток будет площадью более 1000 кв. метров с ледовым кортом размером 20×40 м.

Строительство комплекса начнется уже в этом году.

«Такой же ледовый комплекс в прошлом году построили в поселке Провидения, сейчас беремся за следующий проект и к концу 2022 года каток откроет свои двери», — сказал губернатор округа Роман Копин.

Строительство катка ведется в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чукотского муниципального района на 2020−2022 годы».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале на Камчатке была открыта первая на полуострове ледовая арена, построенная на средства рыболовецкой компании.