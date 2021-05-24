24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Цинь Шихуан, , 09:05 — REGNUM 22 мая правительство Франции обновило данные, согласно которым общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 5 993 962, а общее число смертей составило 108 526. Согласно отчету Agence France-Presse, около 50 человек в районе Бордо — города на юго-западе Франции были инфицированы «чрезвычайно редким» мутантным штаммов вируса, который в свою очередь является особой новой производной британского штамма.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили множество комментариев под соответствующей публикацией на страничке портала «Китайская новостная сеть».

Один из пользователей, видимо, устав от бесконечных новостей о все новых и новых штаммах, предложил стильное, модное и молодежное название для очередной мутации вируса — «COVID-21 Max Pro+», что созвучно трендам названий на рынках смартфонов и прочей техники. Можно сказать, что зрит в корень, ведь очевидно, что коронавирус «втюхивают» населению мира столь же агрессивно, как и новые модели iPhone.

«Мутировавший вирус — это новая мутация мутировавшего вируса, обнаруженного в Великобритании…» — предложил полюбоваться словесной конструкцией пользователь «Тихая большая ночная кошка».

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«Симптомы этого вируса тоже проявляются крайне редко?» — издевательский спросил другой комментатор.

«Ничего страшного, Франция может, как всегда, поднять белый флаг, не привыкать», — не менее издевательски добавил еще один пользователь.

«Еще от индийского штамма не придумали лекарства, так уже на подходе новый французский», — отметил пользователь «Судьба».

Некоторые комментаторы отметили, что такими темпами эпидемию переживет только элита и не исключено, что вирус нужен ей для уничтожения большей части населения планеты.

«Вирус мутирует и мутирует по всему миру, я боюсь, что вакцины не будут поспевать за ним», — заявил Вэнь Сяо.

Однако некоторые пользователи предложили не впадать в панику и сначала узнать, какова летальность нового штамма, ведь может оказаться, что он хоть и редкий, но не столь смертельный или серьезный. Потому как в новостях о его свойствах ничего не упоминается.

«Почему он редкий? Есть ли какие-то необычные симптомы или он чрезвычайно заразен? Можете ли вы рассказать всю информацию в новостях?» — возмутился «Анимация».

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"Час от часу не легче… Основная причина в том, что вариантов этой штуки слишком много, а распространение очень высокое. Если есть что-то, что может удержать его, оно немедленно исчезает», — заявил Fuji.

Кто-то заметил, что новый штамм появился во Франции сразу после того, как были сняты жесткие ограничительные меры в стране, что наталкивает на некоторые мысли. При этом китайские пользователи в целом уверены, что только Поднебесная может спасти мир от эпидемии, если весь мир последует ее примеру, поскольку Китай, по их мнению, является самым безопасным с эпидемиологической точки зрения местом в мире.