Вашингтон, , 06:21 — REGNUM Президент США Джозеф Байден встретится с семьёй чернокожего Джорджа Флойда, погибшего в ходе задержания его полицией в американском городе Миннеаполисе. Это следует из графика, опубликованного 24 мая администрацией Белого дома.

Встреча состоится 25 мая, в годовщину гибели Флойда. Время и место при этом не указываются.

Напомним, Флойд умер при задержании его сотрудником полиции в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Полицейский Дерек Шовин применил к Флойду при задержании жёсткий удушающий приём. Гибель Флойда стала причиной массовых акций протеста против произвола полиции и расовой дискриминации. Акции протеста переросли в беспорядки и столкновения с полицией, для восстановления правопорядка пришлось подключать Национальную гвардию и вводить комендантский час в почти 40 городах США.

В апреле 2021 года жюри присяжных признало полицейского Дерека Шовина виновным в смерти Флойда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уволившимся на фоне протестов после смерти Флойда полицейским Миннеаполиса в американском штате Минесота будет выплачена компенсация.

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