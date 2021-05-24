Владивосток, , 06:24 — REGNUM В Приморье в трёх северных районах продолжается действие особого противопожарного режима — ежедневно регистрируются несколько лесных и природных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе краевого правительства.

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Всего с начала года на землях лесного фонда зарегистрировано 287 пожаров на площади 28 152 га. Ликвидированы в первые сутки 95%. На землях иных категорий зарегистрировано — 224 пожара на площади 22 316 га, на землях в Хасанском районе — 12 пожаров (4315 га), Минобороны — 31 лесной пожар (4750 га).

За минувшие выходные, 22 и 23 мая, в Приморье выявлено и ликвидировано пять пожаров общей площадью более 400 га. Причем они регистрируются не только на территориях, где особый противопожарный режим продолжает действовать, но и там, где он уже снят. Населению следует не забывать о правилах пожарной безопасности при нахождении в лесах.

Специалисты минлеса провели более 2 тыс. патрульных мероприятий, в том числе 306 — совместно с полицией.

Лесные инспекторы выявили пять лиц, выжигавших траву на землях, примыкающих к лесному фонду. Составлено 27 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, лесные пожары в Тюменской области «подпалили» имидж губернатора Тюменской области Александра Моора как главы одного из самых успешных регионов в России. «Чёрную метку» выдала Генпрокуратура РФ заместителю тюменского губернатора Ларисе Теплоуховой. Скорую отставку прочат и начальнику Тюменского управления МЧС Артуру Хачатряну, который занимает должность пятый месяц.