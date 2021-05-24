Кемерово, 24 мая, 2021, 06:01 — ИА Регнум. В Кемерове прошло торжественное открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта им. Алексея Архиповича Леонова. Как уточнили в областном правительстве, терминал построен за 12 месяцев.

Администрация правительства Кемеровской области Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове

Первым рейсом, прибывшим в новый аэропорт, стал борт авиакомпании S7. Следом по расписанию приземлился самолёт «Аэрофлота» и авиакомпании «Победа». На выходе из зоны прилёта гостей встречал Хор Турецкого, отметили в региональной администрации.

«Думаю, все, кто будет прилетать и улетать через этот аэропорт, не останутся равнодушными. Светлана Павловна Леонова сказала, что когда Алексей Архипович согласился, чтобы в его честь назвали аэропорт, он сказал: «Я буду хорошим аэропортом». И этот аэропорт действительно будет достоин его имени, — отметил во время мероприятия губернатор Сергей Цивилёв. — Было много проблем, во время пандемии были сложности с доставкой материалов, но все они были решены и аэропорт сдали в рекордные сроки. Очень важно благоустройство территории: все здания, которые находятся в зоне видимости, будут приведены в порядок».

Площадь четырехэтажного аэровокзала составляет 11,6 тыс. кв.м. Здание состоит из трех надземных этажей и одного подземного. Терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта на 130% — с 200 до 460 пассажиров в час