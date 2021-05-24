Ростов-на-Дону, , 05:53 — REGNUM Арбитраж Ростовской области взыскал солидарно с ОАО «Донречфлот» и АО «Азово-Донское пароходство» крупный долг по кредитным договорам. К дате вынесения вердикта первоначального истца в лице Сбербанка сменило ООО «НРК Актив». В целом было взыскано 3 990 910,11 доллара США (эквивалентно 293 млн рублей). Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иск к судоходным компаниям был подан в августе 2020 года Сбербанком, но в октябре было заявлено о процессуальном правопреемстве.

В августе 2020 года истец также потребовал наложения ареста на имущество и денежные средства должников в пределах суммы иска, заявляя, что им «выявлены негативные тенденции в финансовой деятельности ответчиков». Заявлялось, что, например, третьи лица к ОАО «Донречфлот» предъявили 68 исков на общую сумму более 395 млн рублей, из которых только за июль-август 2020 года поступило 12 дел на общую сумму более 100 млн рублей. Ходатайство об обеспечительных мерах удовлетворили, но позднее они были частично сняты — в отношении имущества «Донречфлота».

Решением судьи с компаний взысканы задолженности по кредитным договорам от 2013−2014 годов — 3 990 910,11 доллара США в рублевом эквиваленте по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического исполнения решения суда .