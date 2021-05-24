Артём, Приморский край, , 06:05 — REGNUM В Приморье завершено расследование уголовного дела по факту убийства сыном отца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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В ходе следствия установлено, что в Артёме с вечера 19 февраля до утра следующего дня фигурант выпивал с родителями в квартире. В ходе застолья сын не раз просил деньги у отца, чтобы купить ещё спиртное. 64-летний отец отказывался давать ему деньги, при этом оскорблял нецензурной бранью 41-летнего отпрыска.

Разозлившись на отказ и оскорбления, обвиняемый решил убить отца и задушил его в другой комнате. После этого он вернулся на кухню и продолжил пить. Через некоторое время супруга обнаружила, что муж не подает признаков жизни и сообщила о случившемся в полицию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Батыревском районе Чувашии вынесен приговор местному жителю, который едва не зарезал жену и убил её брата. Он осуждён на восемь лет.