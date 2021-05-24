Екатеринбург, , 05:52 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга самолёт авиакомпании «Победа» столкнулся с птицей. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошёл вечером 23 мая. Самолёт Вoeing-737 вылетал в Санкт-Петербург и в этот момент в левый двигатель попала птица. В 22:49 самолёт вернулся в аэропорт вылета.

На борту находились 189 пассажиров, в том числе шестеро детей, и шесть членов экипажа. Повреждений не зафиксировано. 24 мая в 00:28 самолёт снова вылетел. А Свердловская транспортная прокуратура ведёт проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.