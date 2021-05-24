Москва, , 05:48 — REGNUM До российской элиты начинает доходить, что она не нужна Западу ни в каком виде, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Они выдвигают идеологию непрерывного наращивания давления и одновременного диалога. Вот я на тебя надавлю, будет больно, ты неподатлив? Я еще больше надавлю, когда ты поддашься?», — заявил Кургинян.

Он отметил, что безусловно, разделяет все сказанное министром иностранных дел Сергеем Лавровым на недавней дискуссии в Рейкьявике с «западными партнерами», что Россия хочет честного и равноправного диалога, но проблема в том, что никто кроме России этого и не хочет.

«Пока дипломаты разговаривают вежливо на своем дипломатическим языке, Путин, который владеет разными лингвистиками, говорит специально: «Выбьем зубы!». Два эти голоса в симфонии Лаврова и Путина звучат сплетенные воедино каким-то странным образом… Мне кажется, что все неумолимо идет к какой-то развязке небыстрой», — продолжил эксперт.

По его словам, суть развязки заключается в том, что либеральная и умеренная части элиты убедились, что даже после того, как Россия выстроила капитализм, даже после того, когда элита встроилась в Запад и говорит на всех европейских языках, а культуры сошлись, Запад отказывается с ней разговаривать и искать общий язык по-хорошему, осуществляя мечту всей постсоветской элиты войти в Запад.

«Никто эту элиту России как категории целого в Запад брать не хочет. И все эти категории близости — этническая принадлежность, уровень коммуникаций, взаимодействий, ничто не меняет ощущения внутренней ненависти. Холодной внутренней ненависти», — подытожил эксперт.