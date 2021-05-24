Москва, 24 мая 2021, 05:48 — REGNUM До российской элиты начинает доходить, что она не нужна Западу ни в каком виде, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Он отметил, что безусловно, разделяет все сказанное министром иностранных дел Сергеем Лавровым на недавней дискуссии в Рейкьявике с «западными партнерами», что Россия хочет честного и равноправного диалога, но проблема в том, что никто кроме России этого и не хочет.
По его словам, суть развязки заключается в том, что либеральная и умеренная части элиты убедились, что даже после того, как Россия выстроила капитализм, даже после того, когда элита встроилась в Запад и говорит на всех европейских языках, а культуры сошлись, Запад отказывается с ней разговаривать и искать общий язык по-хорошему, осуществляя мечту всей постсоветской элиты войти в Запад.