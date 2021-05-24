Кемерово, , 05:46 — REGNUM В Кемеровскую области прибыла делегация Совета Федерации, которую возглавила Валентина Матвиенко. Глава Совета Федерации встретится с губернатором региона Сергеем Цивилевым, сообщают в кузбасском правительстве.

Уточняется, что в ходе поездки состоится выездная сессия Евразийского женского форума, на котором будет обсуждаться «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях меняющегося мира: COVID-19».

Также запланировано посещение производственного предприятия, учреждений образования и культуры.

В состав делегации вошли заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова, первый заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, а также представители в СФ от Кемеровской области — член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин и член комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын.