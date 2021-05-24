Екатеринбург, , 05:41 — REGNUM В Екатеринбурге часть жителей посёлка Мичуринский выступает против создания зоны отдыха. Об этом пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, речь идёт о строительстве отапливаемых бань и беседок. При этом оно ведётся вблизи от многоуровневого паркинга и жилого дома. Граждане считают, что имеют место нарушения. Против строительства они собрали уже более 1000 подписей.

Отметим, прокуратура ведёт проверку по факту вероятных нарушений. Как сообщает пресс-служба регионального надзорного органа, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.