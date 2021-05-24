Пекин, , 05:32 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли, ещё двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с полуприцепом-тяжеловозом на севере Китая. Об этом 24 мая сообщает Центральное телевидение Китая.

Авария произошла около 07:00 23 мая (02:00 мск) в городе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на участке автотрассы №244. По предварительным данным, микроавтобус и полуприцеп двигались в противоположных направлениях. Столкновение транспортных средств произошло при выполнении водителем микроавтобуса поворота налево.

Погибли и пострадали люди, находившиеся в микроавтобусе. В настоящее время начато расследование причин и обстоятельств смертельной аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти человек в результате падения с обрыва микроавтобуса в Боливии.

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