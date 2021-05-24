Москва, , 05:28 — REGNUM Состоящая из трех компонентов российская элита не позволит вывести Россию на спасительные рельсы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«У нас есть ультралиберальная элита, которая всегда стремится на любых основаниях подчинить нас Западу. У нас есть умерено-либеральная элита, которая колеблется, и у нас есть консервативно-патриотическая элита. Как только Запад перестает с нами разговаривать и делает еще что-нибудь оскорбительное, тут же ультралиберальной элите говорят «цыц», она замирает, умеренная как бы чуть-чуть засыпает и более или менее активизируется консервативная, которая начинает проводить определенный курс. Когда она доходит до момента, который опасен Западу, Запад говорится простую вещь: «А давайте поговорим!», — заявил Кургинян.

Тут же на этом этапе, отмечает политолог, активизируется либеральная элита, которая начинает поносить почем зря патриотическую элиту, рассказывая, до чего она довела прекрасные отношения с Западом и начинает цепляться за любые самые призрачные надежды помириться с ним.

«И тот курс, который вот-вот мог вывести за какие-то рамки и что-нибудь сделать спасительное, тут же поворачивается в нужную Западу сторону. Эта трехкомпонентная элита работает как часы и прекрасно знает Запад, что он делает, когда говорит: «А давайте поговорим», — продолжил эксперт.

По его словам, говорить нужно, этого не отменить, но нужно точно знать, что такая структура элиты, что есть сейчас в стране, не позволит выстроить правильно экономику, восстановить историческое самосознание, установить правильные международные отношения и создать собственную идентичность.