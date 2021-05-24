Москва, 24 мая 2021, 05:19 — REGNUM Пока элита России не откинет коллаборационистов, спасти страну пли построить мощную экономику не выйдет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, если у нас стоит задача создать патриотическую элиту, то эти формы коллаборационизма выводить за скобки нельзя. Однако, современная элита России остается в существенной степени содержать этот коллаборационистский элемент.