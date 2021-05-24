Москва, , 05:19 — REGNUM Пока элита России не откинет коллаборационистов, спасти страну пли построить мощную экономику не выйдет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если мы говорим о том, что любой коллаборационизм омерзителен, а это язык, на котором мы говорим о Навальном и всем прочем, никто мне не может объяснить, почему коллаборационизм с ЦРУ или британской разведкой, которая хотела разрушить историческую Россию, не является таким же омерзительным, как коллаборационизм с нацизмом», — заявил Кургинян.

По его словам, если у нас стоит задача создать патриотическую элиту, то эти формы коллаборационизма выводить за скобки нельзя. Однако, современная элита России остается в существенной степени содержать этот коллаборационистский элемент.