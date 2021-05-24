Хантингтон-Бич, , 05:15 — REGNUM Около 150 человек, в том числе несовершеннолетние, были задержаны полицией на TikTok-вечеринке в американском штате Калифорния. Об этом 24 мая сообщает телеканал CBS News.

На анонсированную TikTok-вечеринку в городе Хантингтон-Бич в округе Ориндж в южной Калифорнии собралось около 2,5 тысяч человек. Отмечается, что участники вечеринки приехали из разных штатов, несмотря на пандемию COVID-19. Полиция города объявила мероприятие незаконным и предприняла попытки разогнать собравшихся.

В ответ в полицейских полетели камни, петарды и прочая пиротехника. Участники вечеринки стали разрисовывать стены, грабить и разрушать частную собственность. Сотрудниками полиции были задержаны 149 человек, из них 28 ещё не достигли совершеннолетия. Задержанным вменяется участие в вандализме, нарушение комендантского часа и отказ подчиниться требованиям стражей порядка. В городе на фоне инцидента был введён комендантский час.

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