24 мая 2021 | Время чтения 5 мин

США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2. Кто в списке?

Анастасия Степанова, , 08:26 — REGNUM США приняли новый пакет санкций с новым списком «неугодных», так или иначе имеющих отношение к газопроводу «Северный поток — 2». Жалкий лепет Белого дома о том, что так они выступают за независимость Европы от поставок энергоносителей из РФ, никого уже не убеждает. Эксперты всё чаще открыто говорят, что санкции — инструмент давления, чтобы европейский рынок покупал американский сжиженный природный газ. Как говорится, «бизнес и ничего личного». Подробности о компаниях, попавших под новые санкции, — в материале ИА REGNUM.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Северный поток — 2» и санкционные игрища: при чём тут микрокомпания из РФ?

Несмотря на то, что ранее пресс-секретарь американского президента Джен Псаки официально признала невозможность остановить реализацию проекта Nord Stream 2, 21 мая 2021 года OFAC (управление по контролю за иностранными активами) обнародовало обновленный санкционный список.

Трубы для газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Под ограничения попали две коммерческие компании, одно федеральное государственное учреждение и 13 судов, включая «Академик Черский» и «Балтийский исследователь». Введение санкций в отношении оператора проекта компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига было приостановлено с формулировкой «исходя из национальных интересов США».

Суда из списка

Среди тех судов, которые включены в список, оказались десять, принадлежащих ФГБУ «Морская спасательная служба», которое подконтрольно Росморречфлоту. Суда, попавшие в список, задействованы в проекте как обеспечение и снабжение.

Сама «Морспасслужба» также оказалась в санкционном списке. В состав ведомства входят девять филиалов.

Помимо судов «Морспасслужбы», в списке оказались трубоукладочное судно «Академик Черский», построенное в 2015 году в Китае. Собственником судна указано АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд», которое включили в список и как юрлицо.

Два судна, задействованные в строительстве газопровода «Северный поток — 2»: «Артемис оффшор» и трубоукладчик «Академик Черский». Порт Мукран, cентябрь 2020 © Pedant01. Wikimedia Commons

Отдельной строкой в списке стоят суда «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижов», собственником которых OFAC указало ООО «Коксохимтранс», что еще пять лет назад попало под санкции Specially Designated Nationals (SDN). При этом виде предусмотрены визовые ограничения, блокирование собственности и счетов владельцев и юрлиц, а также американским фирмам и гражданам запрещается поддерживать с ними торговые и деловые связи. ООО «Коксохимтранс» в 2016 году включили в список за оказание транспортно-экспедиторских услуг в Крыму одновременно с генподрядчиком строительства керченского моста.

Компании из санкционного списка

Помимо подконтрольной Росморречфлоту службы, в списке оказались две компании — АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» и ООО «Мортранссервис».

По данным ЕГРЮЛ, АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ) создано для управления имуществом в апреле 2006 года в Самаре, а с июня 2020 года «прописано» в Санкт-Петербурге. С июля 2020 года руководит компанией Александр Смелков.

Ранее учредителями СТИФ числились АО «Газпром Теплоэнерго» и ООО «Газпром Межрегионгаз Самара». Актуальные собственники СТИФа неизвестны.

Исследование морского дна с судна Stril Explorer © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

ООО «Мортранссервис» базируется в Калининграде и управляет этим же судном-трубоукладчиком, из-за чего и было включено в санкционный список.

Фирма учреждена в октябре 2014 года и по основному виду ведёт деятельность морского пассажирского транспорта. Фирмой практически в равных долях с 2020 года владеют Галина Козакевич, Андрей Семенов и Алексей Головин. Директор компании с декабря 2020 года — Игорь Осокин, который также руководит созданным в январе 2020 года ООО «Судоходная компания «Трансокеания». Последнее принадлежит ПАО «Совфрахт» и национальному институт водного хозяйства.

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Владелец двух новых судов — фигурантов чёрного списка, ранее попавшее под санкции ООО «Коксохимтранс» ведёт деятельность в сфере финансовой аренды и было создано в июне 2001 года. Директор у компании сменился в октябре 2020 года. Им стал Илья Логинов, который был директором ликвидированного в 2019 году ООО «Арс Крым» (собственник ООО — ПАО «Совфрахт»). Владельцы «Коксохимтранса» — Виктория Оксузян (владеет долей в ростовской клинике) и Алёна Шаец (совладелец ликвидированной фирмы «Крым инвест Алушта»).

Тем временем 23 мая 2021 года стало известно, что российское судно-трубоукладчик «Фортуна» начало укладку трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии. Реализация проекта продолжается, несмотря на санкционные качели США.