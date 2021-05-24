Югорск, Югра, , 05:08 — REGNUM В Югорске (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту избиения журналиста уральского издания «TochkaNews» и бывшего депутата местной гордумы Антона Пантина. Об этом сообщает пресс-служба КУ МВД России по ХМАО.

Установлен подозреваемый. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

О подозреваемом известно, что он несудимый, не имеет отношения к политике или общественной деятельности.

«Законопослушный гражданин, у него рабочая специальность», — заявил РИА «Новости» о подозреваемом в избиении источник в полиции.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Антон Пантин сообщает, что госпитализирован в травматологию городской больницы.

«Сейчас главное собрать доказательства. Просьба к автовладельцам Югорска или к тем, у кого есть камеры на зданиях, магазинах, домах. Если вы были с 8 до 8.30 в районе улиц Толстого, Студенческая. Скиньте, пожалуйста, мне записи видеорегистратора. В кадр должен был попасть тот, кто напал на меня», — обратился с просьбой к землякам журналист.

Напомним, Антон Пантин сообщил в социальных сетях 21 мая, что утром его избил неизвестный человек в маске. В тот момент, когда журналист возвращался домой, проводив ребёнка в детский сад.

«Напал сзади, бил профессионально. Наверняка это связано с предстоящими выборами в думу Югорска и думу ХМАО», — написал тогда Антон Пантин в соцсетях о нападавшем.

Напомним, Пантин известен в Югре своим оппозиционным настроем к местным властям и расследованиями. Будучи депутатом думы Югорска, в 2019 году он выявил несколько тонн списанного детского питания, которое прятали в прощальном зале здания местного морга. Департамент здравоохранения Югры привлёк тогда к ответственности шесть сотрудников больницы, было возбуждено уголовное дело о халатности. А Пантина лишили мандата депутата думы Югорска в связи с утратой доверия. В апреле 2021 года оппозиционный журналист поднял проблему плохого качества недавно введённой в эксплуатацию автомобильной дороги Унъюган — Коммунистический.

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