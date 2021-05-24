Владивосток, , 05:29 — REGNUM Жители Дальнего Востока 26 мая смогут увидеть суперлуну — самую большую Луну в 2021 году — в этот день пройдёт полное затмение, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт Московского планетария.

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«26 мая произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. Причем разница между первыми двумя составит чуть больше 9 часов», — сообщают специалисты.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км, а моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) случаются довольно редко.

26 мая с 12:45 до 15:53 по московскому времени произойдет полное затмение Луны, видимое на Дальнем Востоке России. Полная фаза лунного затмения продлится всего лишь 14,5 минут. Луна во время затмения будет находиться в созвездии Скорпион над его главной звездой Антарес.

Для большей части России это лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения поздним вечером и ночью смогут увидеть жители Приморья, Камчатки, Чукотки и Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, с территории России в 2021 году можно будет наблюдать полное и частное затмение Луны, а также кольцеобразное затмение Солнца.