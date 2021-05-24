Москва, , 05:02 — REGNUM Россия должна вновь обрести себя, отказавшись от двойственности между подражательством Западу и самостью, поскольку Запад ее может уничтожить только тогда, когда она откажется от себя, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Она принципиально другая хотя бы на историческом горизонте, связанном с православием. Это такой же западный, то есть христианский мир, но это православие… Можно быть светским или не светским человеком, но нельзя не чувствовать, что русская востребованность к целостности, русское представление о единстве потустороннего и посюстороннего, русское представление о душе, обо всем прочем, является абсолютно другим, чем то, что было навязано и католицизмом, и протестантизмом. Это разные миры, и сотнями лет разные», — заявил Кургинян.

При этом, эта инаковость России прекрасно сочеталась с ее умением совершать технические достижения и опережать мир, о чем свидетельствует полет Гагарина в космос и не только это. Это мир един с Западом в том, что он столь же христианский, но абсолютно отличный от него в том, что касается содержания этого христианства.

«Рим и Константинополь не сойдутся. Они все равно существуют в разных измерениях и разных духовностях. Поэтому, с одной стороны, мы все время является предметом атаки Запада, а с другой стороны, мы близкие родственники, которых они особенно ненавидят. И это не избываемая черта. Поэтому, чем больше мы будем пытаться сблизиться с ними, теряя себя, тем быстрее они нас будут добивать», — подытожил политолог.

По его словам, особенность России, к которой страна должна вернуться, заключается в том, что она никому ничего не хочет и не будет навязывать, и что она будет стремиться к симфонии культур и народов и к целостности. Когда все это вместе с советским периодом займут место в истории, тогда окончательно станет ясно, на какой почте стоит Россия в борьбе с врагом, который хочет ее уничтожить.