Вашингтон, , 04:53 — REGNUM Визовые санкции в отношении ряда чиновников и военных Эфиопии и Эритреи вводят власти США. Об этом сказано в распространённом вечером 23 мая заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен объявил о введении визовых санкций в отношении действующих и бывших чиновников Эфиопии и Эритреи, а также военных и частных лиц которые, по мнению Вашингтона, несут ответственность за подрыв урегулирования кризиса в Тыграе.

Санкции коснутся ответственных за нарушение прав человека в штате Тыграй, и препятствовавших доставке гуманитарной помощи в регион, в том числе чиновников и военных региона Амхара, и членов Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Под санкции могут попасть и члены семей этих лиц.

Кроме того, Блинкен уточнил, что санкции могут быть расширены в случае, если ситуация не поменяется. Также США вводят ограничения на предоставление экономической помощи Эфиопии и на содействие стране в сфере безопасности и сохранят действующие широкие ограничения на помощь Эритрее.

«Мы продолжим оказание гуманитарной и иной критически важной помощи Эфиопии, например, в сфере здравоохранения, продовольственной безопасности и образования», — уточнил Блинкен.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель США посетит Египет, Эритрею, Эфиопию и Судан.

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