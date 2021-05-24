Москва, , 04:29 — REGNUM Иск американской корпорации Google к Роскомнадзору принял к производству арбитражный суд города Москвы. Об этом 24 мая сообщает издание «Коммерсант».

Иск американской Google LLC к Роскомнадзору был подан 23 апреля и принят к производству Арбитражным судом 11 мая. По определению суда, речь в споре идёт о признании незаконными действий, ограничивающих доступ к информационному ресурсу.

В свою очередь, представители Роскомнадзора пояснили, что Google LLC хочет оспорить требование о блокировке 12 ссылок на противоправный контент, размещенный на видеохостинге Youtube, с призывами принять участие в несанкционированных акциях протеста в январе текущего года.

Отмечается, что это первое судебное разбирательство, инициированное корпорацией Google в отношении Роскомнадзора, до этого американская корпорация выступала только в качестве ответчика, либо третьего лица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Роскомнадзор пригрозил санкциями Facebook и YouTube за выявленные нарушения.

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