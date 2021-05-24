Якутск, , 04:20 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе выездного совещания проинспектировал ход работ по строительству Ленского моста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Работы начинаются на левом и правом берегах реки Лена.

Первый этап включает в себя разбивку строительных площадок с подъездами, временных дорог, временных причалов на левом берегу, а также устройство наплавных мостов и сетей (газ и электросети). Разрешение на строительство первого этапа получено.

В этом году будут подготовлены строительные площадки для хранения материалов, рабочий городок для строителей моста. Планируется проложить временные дороги, переустроить инженерные сети. Приступят к организации площадки, на которой будут собирать и монтировать основания под пилоны, которые сначала будут изготавливаться на берегу для последующего погружения и забивки свай.

Мост через реку Лена будет представлять собой трёхпилонную вантовую систему. Научно-техническим советом Федерального дорожного агентства Росавтодор поддержана выбранная трассировка створа и автомобильных подходов к мостовому переходу общей протяжённостью 14,9 км, в том числе вантовый трёхпилонный мост длиной 3,1 км с максимальной длиной пролетов до 840 м. На первом этапе строительства планируется задействовать до 500 человек строителей, в основном, из местных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года года Якутия подписала со Сбербанком, Ростехом и группой ВИС соглашение по строительству Ленского моста.