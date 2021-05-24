Москва, , 04:20 — REGNUM Цифровизация как инструмент подмены человека является злом, в то время как любые технические достижения, направленные на помощь человеку являются благом, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Мы как хотим сочетать цифровизацию с морально-нравственным воспитанием? Как мы будем морально воспитывать, расскажите мне! Мы хотим человека цифровизировать окончательно, или мы понимаем, что он принципиально нецифровизируем? И все то, о чем я говорю — нравственность, воспитание, любовь, черт возьми, и все остальное надо передавать от сердца к сердцу, параллельно со знаниями. И делать это может только человек», — заявил Кургинян.

По его словам, конечно технические новшества и достижения современной цивилизации важны и необходимы, поэтому Россия должна бороться за мировое первенство в этой сфере. Но нужно это не как замещающая вещь, а как вещь, дополняющая воспитательно-образовательный процесс, который все равно должен строиться вокруг человека, а не машины.

«Не так, чтобы человек обрушился, а его заменил робот. Это же сейчас проблема. А эта проблема разделяет нас и то, что называется «глубинным государством» и так далее. Мы же видим, куда все идет — дегуманизация, отрицание представления об абсолютности понятия человек и о том, что он восходит. Если цифра должна помочь человеку, да здравствует цифра. Если цифра должна заменить человека и вымыть из человека его уникальность… то какая цифровизация?», — продолжил политолог.

Он также отметил, что современный мир семимильными шагами движется к дегуманизации. А Россия ненавидима этим самым миром не только потому, что она большая, а потому, что она другая.