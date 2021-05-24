Тюмень, , 04:15 — REGNUM Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, который в сентябре вновь будет баллотироваться в Государственную думу РФ восьмого созыва от Тюменской области, Югры и Ямала, заявил о необходимости наличия спортсменов качестве депутатов в парламенте страны. Свои взгляды он явил миру в интервью RT, которое он дал накануне своего 70-летия.

«Спорт — это умение ответственно относиться к порученному делу, умение отстаивать свою позицию, быть независимым. Спортсмены играют очень активную роль в депутатской деятельности и многое делают», — заявил изданию Анатолий Карпов.

В качестве примера своей законодательной работы Анатолий Карпов сообщил о законе по утилизации покрышек, а также борьбе с мусорными полигонами. По его словам, ему удалось добиться принятия решения правительства России и Краснодарского края о запрете полигонов на берегу Чёрного моря.

«По моему предложению начали открывать общественные приёмные на экологически опасных предприятиях — с тем, чтобы повысить уровень доверия и получать своевременный доступ к информации. Только в Тюмени я открыл четыре такие приёмные. В этом городе мы ведём достаточно уникальную экологическую программу, какой в России ещё не было», — отметил парламентарий.

Напомним, двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов родился 23 мая 1951 года в городе Златоусте Челябинской области. С 2011 года он представляет в Государственной думе Федерального собрания РФ Тюменскую область, ХМАО и ЯНАО.