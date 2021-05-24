Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Как минимум трое сотрудников Уханьского института вирусологии КНР обратились за помощью в больницу с симптомами, характерными для заражения SARS-CoV-2, что косвенно может служить аргументом в пользу искусственного происхождения коронавируса. Такое утверждение сделала 23 мая газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на неопубликованный доклад разведслужб США.

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Уточняется, что журналистам издания удалось ознакомиться с данными доклада разведывательного сообщества США и содержащаяся в документе информация может «добавить веса» к призывам о проведении масштабного расследования касательно истинного происхождения коронавирусной инфекции нового типа.

Издание приводит данные, согласно которым трое учёных из Уханьского института вирусологии ещё в ноябре 2019 года болели настолько тяжело, что были вынуждены обратиться за помощью в больницу. При этом у них, якобы, наблюдались симптомы, характерные для пациентов, заболевших COVID-19. При этом The Wall Street Journal не утверждает, что учёные болели именно COVID-19, однако обращает внимание на возможную ценность данной информации для дальнейшего отслеживания источника возникновения коронавируса.

В свою очередь, в администрации Белого дома отказались комментировать разведданные и пояснили, что все теории происхождения коронавируса нового типа должны быть исследованы специалистами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также международными экспертами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США привели «косвенные доказательства» лабораторной версии происхождения SARS-CoV-2.

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