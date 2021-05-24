Москва, 24 мая 2021, 04:04 — REGNUM Россия при власти Владимира Путина осталась существовать в ельцинской инерции, в результате чего патриотический внешний курс сочетается с преклонением перед писателем Александром Солженицыным и «Ельцин-центром», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Но в то же время, если все сказанное выше так, и мы чтим Великую Победу, то возникает вопрос, почему мы это все чтим в «декоруме» с задрапированным Мавзолеем, если это все равно «наше всё», добавил он. И вопрос только в том, когда эта двойственность прекратится вместе со всеми ее двусмысленностями.