Москва, , 04:04 — REGNUM Россия при власти Владимира Путина осталась существовать в ельцинской инерции, в результате чего патриотический внешний курс сочетается с преклонением перед писателем Александром Солженицыным и «Ельцин-центром», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«А потому что идет гибрид из вот этих двух вещей. Из того прошлого, которое целиком не отменено и не признано целиком деструктивным. Как-то что-то сказано, «лихие 90-е» вполне себе соединяются гибридно с Центром Ельцина и так далее, и того нового курса, который я всячески поддерживаю, который связан с тем, чтобы всячески возвеличить Победу в Великой Отечественной войне, единство истории, то, что президент сказал, что Советский Союз — это тоже историческая Россия», — заявил Кургинян.

Но в то же время, если все сказанное выше так, и мы чтим Великую Победу, то возникает вопрос, почему мы это все чтим в «декоруме» с задрапированным Мавзолеем, если это все равно «наше всё», добавил он. И вопрос только в том, когда эта двойственность прекратится вместе со всеми ее двусмысленностями.