Магадан, , 03:54 — REGNUM В Магаданской области продолжается программа модернизация первичного звена здравоохранения на 2021−2025 года — в селе Омчак Тенькинского городского округа завершилась реконструкция фельдшерско-акушерского пункта. Капитальный ремонт полностью преобразил старое здание, кроме того, закуплено новое современное оборудование. В 2021 году ФАП получил лицензию и начал полноценную работу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе правительства Колымы.

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На модернизацию первичного звена здравоохранения предусмотрено более 1,3 млрд рублей из консолидированного бюджета.

Всего в 2020 году реконструировали три ФАПа в посёлках Омчак, Дебин и в селе Балаганное. На эти цели в рамках нацпроекта «Здравоохранение» выделено 36,7 млн рублей.

Также на Колыме планируют построить два фельдшерских пункта и одну районную больницу, ещё одну районную больницу реконструируют, а также проведут капитальный ремонт в 11 поликлиниках, одной врачебной амбулатории, двух ФАПах и одной районной больнице. В рамках программы приобретут 46 транспортных средств и 311 единиц медицинского оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021−2025 годы, поступило уже 32 единицы медицинского транспорта, ремонт начат в трех медучреждениях.