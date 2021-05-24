Москва, , 03:50 — REGNUM Карельское лесопромышленное предприятие требует крупную сумму с Минфина России и министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Претензии «Няндомалеспром» к производству арбитражем Москвы пока не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО, которое было создано в 2007 году для работы в сфере лесоводства, поступило в суд 21 мая 2021 года. Сумма иска — 202 422 000 рублей. Третьим лицом в споре выступает управление Росреестра по Архангельской области и НАО.

К тем же ответчикам иски были поданы и в архангельский арбитраж. Заявление поступило в суд 20 мая 2021 года, но сумма претензий меньше — 85 974 000 рублей.

Также 25 мая 2021 года архангельский арбитраж рассмотрит иск ООО к министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области об уменьшении размера арендной платы по договору от 18 ноября 2008 года, в котором речь идёт об аренде лесного участка.

Компания «Няндомалеспром» принадлежит московскому ЗАО «Гарантспектр».