Шуя, Ивановская область, 24 мая, 2021, 03:21 — ИА Регнум. В арбитраж Ивановской области поступил второй банкротный иск к ООО «Шуйский машиностроительный завод». Претензию от частного предпринимателя приобщили к первому делу, которое будет рассмотрено 15 июля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск от Дмитрия Терентьева приобщили 20 мая 2021 года. Сумма претензий по нему составляет 610 036,01 рубля.

Подаче искового заявления о несостоятельности предшествовала целая серия финансовых исков в 2020 году. В мае—июле прошлого года этот же предприниматель подал сразу пять претензий к предприятию из Шуи. Так, в ноябре 2020 года был удовлетворен иск на сумму почти 600 тыс. рублей, из которых 583 583 рубля — долг по оплате товара, а 11,5 тыс. рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами. В основе спора лежал договор купли-продажи чугунной трубы поливочного водопровода.

Это не первая попытка обанкротить предприятие. В конце апреля 2021 года налоговый орган обратился с аналогичными претензиями, указав долг на 5 558 360,03 рубля. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт».

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик учрежден в ноябре 2018 года и с 2019 года находится «в процессе реорганизации в форме присоединения, осуществляемой одновременно с разделением». Владелец и директор — Александр Федюнин. На начало 2021 года на заводе из города Шуя работали более 30 человек.