24 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заданные рамки для вероятного диалога глав России и Украины по Крыму.

Елизавета Коробова, , 08:33 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что глава России Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдёт о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности полуострова, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 24 мая в социальной сети Facebook.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Да надоело уже. Всё чего-то делят, чего-то хотят от Крыма. Крым — Россия. И это не обсуждается», — написала Светлана В.

Многие пользователи поддержали чёткую позицию российского государства, озвученную пресс-секретарём Кремля. Люди уверены, что Зеленский получит серьёзный отворот-поворот на переговорах с Путиным.

«Вот это правильно! Сразу поставили перед фактом, фантазии клоуна нам не интересны. А если Зеленский не выдержит и для поддержания своего «имиджа» даже обмолвится в этом направлении, то сразу досвидос!» — считает Владимир А.

Некоторые комментаторы уверены, что рейтинг Зеленского на данный момент показывает крутое пике и ему жизненно необходимо каким-то образом поднять свою значимость в глазах украинцев.

«Если на волне популярности Зеленский еще что-то «весил», то сейчас это пустое место, которое не пинает только ленивый. Какой смысл с ним говорить? Пусть с директором ТНТ договаривается», — указал Даниил Б.

Владимир Зеленский Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Часть пользователей указали на то, что встреча Путина с Зеленским будет иметь смысл только для последнего. Глава России в силу своей значимости придаст украинскому коллеге большей политической величины.

«Встречаться с этим клоуном и что-то обсуждать — просто потерять время! Любой политик понимает и знает, что обком Украины за океаном! Встречаться с Зеленским — это сделать ему бесплатную рекламу. Из его уст будет лишь пустое сотрясение воздуха!» — поделился своим мнением Aleks G.

Отдельные граждане напомнили, что территориальная целостность Российской Федерации является вопросом, который невозможно поднять и начать обсуждать. Люди уверены, что Россия должна только прирастать территориями, но не уменьшаться.

«Путин же ясно дал понять, что Россия выбьет зубы всем, кто позарится на нашу территориальную целостность! Он не господин клоун Зе, слов на ветер не бросает! Хочет ли Зеленский лишиться зубов?» — отметил Eddy J.

Президент России Владимир Путин на концерте в честь седьмой годовщины присоединения Крыма Kremlin.ru

«Принадлежность Крыма, конечно, обсуждению не подлежит. Крым и юридически, по законам России, и уже по факту, соединившись многочисленными экономическими связующими нитями с регионами России, при получении гражданства России крымчанами, — теперь часть России. И отрицать это равносильно отрицанию реальности окружающего мира», — считает Сергей С.

Напомним, 23 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1», что глава государства Владимир Путин готов обсуждать с украинским коллегой Владимиром Зеленским Крым, если речь пойдёт о приграничном сотрудничестве, но не о принадлежности полуострова.